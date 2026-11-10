Sanyo Trading mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sanyo Trading hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5.16 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.800 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9.32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37.06 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 33.90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 98.96 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 80.11 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 144.59 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Sanyo Trading 132.70 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch