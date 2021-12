Sanyo Shokai hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sanyo Shokai präsentierte in der am 27.12.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2021 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 73.46 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sanyo Shokai ein EPS von 445.60 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Sanyo Shokai im vergangenen Quartal 11.01 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4.79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sanyo Shokai 11.57 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch