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07.10.2026 06:37:00
Sanyo Shokai gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Sanyo Shokai gab am 06.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 22.12 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -10.510 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Sanyo Shokai 11.36 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9.37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12.53 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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