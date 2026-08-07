Sanyo Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sanyo Industries liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sanyo Industries die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 32.64 JPY, nach 30.69 JPY im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1.60 Prozent auf 5.72 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch