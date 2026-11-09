Sanyo Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sanyo Industries hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 89.62 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sanyo Industries 95.99 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.94 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.91 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch