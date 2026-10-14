SANYO HOUSING NAGOYA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SANYO HOUSING NAGOYA hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 74.07 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SANYO HOUSING NAGOYA 54.15 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 26.85 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SANYO HOUSING NAGOYA 25.74 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 98.31 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 44.39 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 67.89 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 2.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem SANYO HOUSING NAGOYA 69.27 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch