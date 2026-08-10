Sanyo Homes öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sanyo Homes hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 55.17 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 1.59 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Sanyo Homes hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.33 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 39.60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch