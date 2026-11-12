Sanyo Homes gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sanyo Homes liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sanyo Homes die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.68 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -14.280 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Sanyo Homes im vergangenen Quartal 10.18 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18.30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sanyo Homes 8.61 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch