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12.08.2026 06:37:00
Sanyo Engineering Construction stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sanyo Engineering Construction hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 57.01 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sanyo Engineering Construction 17.50 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.08 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 15.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.97 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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