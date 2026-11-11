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11.11.2026 06:37:00
Sanyo Engineering Construction legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sanyo Engineering Construction hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 63.55 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 60.40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32.39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.23 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.85 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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