Sanyo Electric Railway: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sanyo Electric Railway hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 53.25 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 77.68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sanyo Electric Railway im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.14 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 9.51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch