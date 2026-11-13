Sanyo Electric Railway: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sanyo Electric Railway hat am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 29.21 JPY gegenüber 45.79 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0.46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.60 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.65 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch