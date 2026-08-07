Sanyo Chemical Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sanyo Chemical Industries hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 211.53 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 406.51 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20.91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38.68 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 31.99 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch