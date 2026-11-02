Sanyei hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sanyei hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 69.60 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 11.72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11.86 Prozent auf 9.51 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch