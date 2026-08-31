Sany Heavy Industry stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sany Heavy Industry hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.35 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.330 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24.39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23.60 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29.36 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch