Sany Heavy Industry präsentierte Quartalsergebnisse

Sany Heavy Industry präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Auf der Umsatzseite hat Sany Heavy Industry im vergangenen Quartal 33.79 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32.69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sany Heavy Industry 25.47 Milliarden HKD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch