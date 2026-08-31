Sany Heavy Industry gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sany Heavy Industry lud am 28.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Sany Heavy Industry hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.31 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch