Sany Heavy Energy A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sany Heavy Energy A hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.09 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12.21 Prozent auf 6.57 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.86 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0.086 CNY je Aktie sowie einen Umsatz 6.57 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch