SANWAYUKA INDUSTRY stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SANWAYUKA INDUSTRY gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 100.78 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 31.98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat SANWAYUKA INDUSTRY 6.48 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 61.70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch