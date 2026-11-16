SANWAYUKA INDUSTRY: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SANWAYUKA INDUSTRY gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 88.02 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 55.17 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 62.24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.28 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.94 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch