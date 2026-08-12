SANWA COMPANY verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SANWA COMPANY gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.27 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -3.120 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 4.00 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.01 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch