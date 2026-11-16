SANWA COMPANY gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SANWA COMPANY hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3.99 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -15.500 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9.96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.74 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 4.16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

SANWA COMPANY hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 8.99 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -24.550 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 15.63 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 6.66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem SANWA COMPANY 16.75 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch