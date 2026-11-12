Sanuwave Health mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sanuwave Health lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -0.16 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.460 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 8.6 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 25.07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch