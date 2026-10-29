Sanu Gold: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sanu Gold hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.010 CAD je Aktie gewesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.030 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0.010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch