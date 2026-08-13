Santosh Fine Fab präsentierte Quartalsergebnisse

Santosh Fine Fab präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.41 INR gegenüber -0.140 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35.7 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 15.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42.0 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch