SANTO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SANTO präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei -97.80 JPY. Ein Jahr zuvor waren -29.870 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 2.25 Milliarden JPY gegenüber 2.12 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 471.26 JPY. Im Vorjahr hatte SANTO 371.94 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26.60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 10.38 Milliarden JPY, während im Vorjahr 8.20 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch