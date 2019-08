Santhera vollzieht Lizenztransaktion mit Chiesi

Damit gehen alle Rechte für die Entwicklung, Vermarktung und den Vertrieb von Raxone zur Behandlung von LHON (Leber hereditärer Optikusneuropathie) und alle anderen potenziellen ophthalmologischen Indikationen weltweit - mit Ausnahme der USA und Kanadas - an das italienische Pharmaunternehmen.

In einer Übergangsphase werde man Chiesi nun unterstützen, um eine nahtlose Übergabe des Geschäfts zu gewährleisten, teilte Santhera am Freitag mit. Zudem werde man Raxone für LHON in Frankreich weiterhin vermarkten.

Santhera hat für die Transaktion eine erste Tranche von 44 Millionen Euro erhalten, der Gesamtwert der Transaktion wird mit 93 Millionen Euro angegeben. CEO Thomas Meier gibt sich entsprechend zufrieden: "Wir sind erfreut über den schnellen und effizienten Abschluss der Transaktion. Wir werden uns nun auf die Geschäftsfelder konzentrieren, die für die langfristige Wachstumsstrategie von zentraler Bedeutung sind", sagte er in der Mitteilung.

