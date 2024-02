Santhera veröffentlicht Daten über Vamorolon in Fachjournal 'Neurology'

Pratteln (awp) - Das Biopharmaunternehmen Santhera hat Daten zu seinem Wirkstoff Vamorolon in der Fachzeitschrift "Neurology" veröffentlicht. Die Daten geben Auskunft über die Ergebnisse der 48-wöchigen Behandlung mit Vamorolon bei Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) in der Vision-DMD-Studie, wie Santhera am Mittwoch mitteilte.

Die Studie bestätige das langfristige Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil sowie die im Allgemeinen gute Verträglichkeit von Vamorolon. So würden die Ergebnisse auch zeigen, dass der Wirkstoff, der unter dem Namen Agamree vermarktet wird, bei Patienten, die von der Standardbehandlung mit Kortikosteroiden umgestellt wurden, Sicherheitsvorteile in Bezug auf die Wiederherstellung der Knochengesundheit und des Wachstums gezeigt hätten.

hr/cf