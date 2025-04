Santhera mit weiteren positiven Nachrichten für Agamree

Pratteln (awp) - Das Biopharmaunternehmen Santhera hat für sein Mittel Agamree erneut positive Nachrichten. So könne die Verschreibung in England beginnen und auch in Kanada könnte das Mittel zur Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) bald zugelassen werden.

Es stünden nun finanzielle Mittel des National Health Service (NHS) England zur Verfügung, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Erste Verkäufe habe es bereits in Schottland und Wales gegeben.

Zudem gibt es Fortschritte in Kanada. Kye Pharmaceuticals, der Sublizenznehmer seines Vermarktungspartners Catalyst Pharmaceuticals, habe von Health Canada die Genehmigung zur Einreichung des Zulassungsantrags für Agamree mit beschleunigter Prüfung erhalten. Das ebne möglicherweise den Weg, dass die Therapie bis Ende 2025 die erste zugelassene Behandlung für DMD in Kanada werde, so Santhera weiter.

