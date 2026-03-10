Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Santhera Pharmaceuticals Aktie 127602882 / CH1276028821

10.03.2026 06:48:36

Santhera ernennt Marc Clausse zum neuen CCO

Pratteln (awp) - Santhera Pharmaceuticals hat Marc Clausse zum Chief Commercial Officer ernannt. Clausse werde sein Amt Anfang Juni antreten, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Als COO folgt Clausse auf Geert Jan van Daal, der elf Jahre im Unternehmen tätig war und in den Ruhestand gehen wird. Dabei soll van Daal den Übergang in den kommenden Monaten begleiten.

Marc Clausse bringe über 25 Jahre Erfahrung in der Life-Science-Branche mit zu Santhera, hiess es weiter. Zuletzt arbeitete er bei Mirum Pharmaceuticals als Länderchef Grossbritannien und als Vize International Strategy & Operations im Unternehmen.

awp-robot/mk/sc

