Santhera erhält Vorschlag für Erstattung von Agamree in Spanien

Pratteln (awp) - Das Biopharmaunternehmen Santhera hat einen Vorschlag der spanischen interministeriellen Kommission für Arzneimittelpreise zur Erstattung von Agamree erhalten. Das Mittel zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie soll demnach in die Arzneimittelversorgung des spanischen nationalen Gesundheitssystems aufgenommen werden, wie aus einem Communiqué vom Freitag hervorgeht.

Die Bedingungen für diese Aufnahme werden in einem Beschluss der Generaldirektion für Pharmazie des spanischen Gesundheitsministeriums festgelegt. Das Unternehmen erwarte, den Entwurf dieses Beschlusses in Kürze zu erhalten. Sobald Santhera den Entwurf akzeptiert habe, werde Agamree in die Datenbank der vom nationalen Gesundheitssystem in Spanien finanzierten Produkte aufgenommen.

Unter der Annahme, dass dieser Prozess innerhalb des üblichen Zeitrahmens ablaufe, plane Santhera, das Produkt ab Anfang des zweiten Quartals 2026 in den verschiedenen Regionen Spaniens verfügbar zu machen.

hr/to