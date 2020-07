Santhera erhält ersten Teil der Finanzspritze von Highbridge Capital Management - Aktie bricht ein

Santhera Pharmaceuticals hat eine erste Tranche über 7,5 Millionen Franken von insgesamt 20 Millionen Franken erhalten.

Die Transaktion, die am 4. Juni 2020 angekündigt wurde, wurde mit einem von Highbridge Capital Management verwalteten Fonds getätigt. Ausserdem werden 3,87 Millionen Aktien aus dem bedingten Aktienkapital von Santhera per 14. Juli 2020 formell an der SIX Swiss Exchange kotiert, teilt das Biotechunternehmen am Dienstag mit.

Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten für seltene neuromuskuläre und pulmonale Erkrankungen mit hohem medizinischem Bedarf fokussiert. Santhera baut eigenen Angaben zufolge ein Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) Produktportfolio zur Behandlung von Patienten unabhängig von ursächlichen Mutationen, Krankheitsstadium oder Alter auf.

An der SIX gab die Santhera-Aktie am Dienstag 4,92 Prozent auf 7,73 Franken ab.

pre/tt

Pratteln (awp)