Santhera-Aktien mit Kurssprung nach Studie

Zürich (awp) - Die Valoren des Biotechunternehmens Santhera haben im Handelsverlauf einen regelrechten Kurssprung hingelegt. Grund ist eine Studie, die sich positiv zu den Zukunftsperspektiven des Unternehmens äusserte.

Gegen 16.40 Uhr stehen Santhera 43 Prozent im Plus bei 1,186 Franken. Am Nachmittag stiegen sie um bis zu 50 Prozent auf 1,25 Franken an. Der breite Markt, gemessen am SPI, notiert dagegen 0,30 Prozent höher.

Die Käufe setzten dabei gegen 14 Uhr ein, und dies bei hohen Volumen. Die Umsätze erreichen bisher knapp 1,1 Millionen Aktien und liegen damit fast zehn Mal so hoch wie das Durchschnittsvolumen der vergangenen Monate.

Im Handel wurde eine am Montag publizierte Studie am von ValuationLAB Financial Analysis als Grund herangeführt. Die Analyse wurde jedoch auch von Santhera in Auftrag gegeben, muss einschränkend erwähnt werden. Der Analyst äusserte sich darin optimistisch für die vom Unternehmen beantrage Zulassung von Vamorolone bei der Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) in Europa und den USA.

Aufgrund des Alleinstellungsmerkmals von Santhera erwartet er eine deutliche Wertsteigerung der seiner Ansicht nach aktuell unterbewerteten Papiere. Er errechnet einen bereinigte Kapitalwert (NPV) von rund 1,7 Milliarden Franken oder 13,6 Franken je Aktie. Dies entspräche fast einer Verzehnfachung im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs.

cg/ra