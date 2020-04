Santhera-Aktie zündet Kursfeuerwerk mit Studienplänen

Zürich (awp) - Santhera-Aktien stechen zum Wochenstart mit einem Kurssprung um mehr als ein Fünftel hervor. Die Gesellschaft hatte am Morgen über eine Zusammenarbeit mit dem renommierten US-Labor Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) angekündigt. Zusammen wollen die beiden einen noch in der klinischen Testphase befindlichen Wirkstoff auf seine Eignung für die Behandlung von Covid-19 überprüfen.

Gegen 9.50 Uhr kosten die Aktien von Santhera 9,94 Franken, was einem Plus von 24 Prozent entspricht. Damit notieren sie auf einem Niveau, das sie zuletzt Mitte Februar gesehen hatten. Der Gesamtmarkt (SPI) gewinnt zeitgleich 1,69 Prozent hinzu.

Wie es in einem aktuellen Kommentar von Mirabaud heisst, kommt diese Ankündigung für die Experten sehr überraschend. Sie hätten nicht erwartet, dass ein internationales Expertenkomitee auf diesem Gebiet ("NETwork to target neutrophils in COVID-19") Santheras Lonodelestat (POL6014) aus einer Gruppe verwandter Moleküle für die weitere präklinische Evaluation im Zusammenhang mit Covid-19 auswählen würde.

hr/rw