Santhera-Aktie zieht kräftig an nach positiven Studiendaten

Dies geht aus den Daten einer Studie zum 2,5-Jahres-Behandlungsergebnis hervor, die Santhera und der Partner ReveraGen am Mittwoch veröffentlicht haben.

Die Daten der Phase-2a-Studie zeigten eine deutliche Aufrechterhaltung des Behandlungseffekts, heisst es in der Mitteilung dazu. Bei der Langzeitbehandlung sei es zudem zu deutlich weniger unerwünschten Ereignissen als bei anderen klinischen Studien mit anderen Steroiden gekommen.

An der SIX geht es für die Santhera-Aktie am Mittwoch zeitweise um 8,22 Prozent aufwärts auf 2,83 Franken.

