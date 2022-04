Santhera-Aktie zieht an: Santhera-Geschäftsbericht kommt verspätet

Die Schweizer Börse SIX hat eine Publikation bis zum 3. Juni 2022 gewährt.

Mit Erlaubnis der SIX Exchange Regulation werde man den Bericht bis spätestens dann veröffentlichen, um "Entwicklungen einschliesslich möglicher Fortschritte mit den laufenden Finanzierungsaktivitäten abbilden" zu können, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.

Die Generalversammlung von Santhera werde daraufhin am 29. Juni stattfinden.

Sollte Santhera den Geschäftsbericht 2021 nicht bis zum 3. Juni veröffentlichen, behalte sich das Regulierungsorgan der Börse vor, allenfalls den Handel der Aktien vorübergehend einzustellen. Kotierte Unternehmen müssen den Jahresabschluss jeweils innert vier Monaten vorlegen. Wenn das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr entspricht, also bis Ende April.

Im März hatte Santhera vorläufige Finanzergebnisse bekanntgegeben, wonach das Unternehmen einen Verlust von 52,6 Millionen Franken schrieb - nach einem solchen von 67,6 Millionen im Jahr davor.

Die Santhera-Aktie gewinnt am Freitag an der SIX zeitweise 1,25 Prozent auf 1,298 Franken.

