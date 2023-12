Santhera-Aktie unter Druck: EU-Marktzulassung für DMD-Mittel Agamree

Der Entscheid war erwartet worden: Im Oktober hatte der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelbehörde bereits eine positive Empfehlung für das Mittel zur Behandlung der Muskelerkrankung Duchenne-Muskeldystrophie abgegeben.

Damit ist das Mittel nun sowohl in der EU als auch den USA zugelassen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte dem Mittel Ende Oktober die Zulassung erteilt.

Wie Santhera in einem Communiqué vom Montag schreibt, darf Agamree in der EU bei Patienten ab 4 Jahren eingesetzt werden - unabhängig von der zugrunde liegenden Mutation und der Gehfähigkeit. Die erste kommerzielle Markteinführung in der EU ist für Deutschland im ersten Quartal 2024 geplant.

Zeitweise fällt die Santhera-Aktie im Schweizer Handel um 3,82 Prozent auf 9,81 Franken.

hr/ra

Pratteln (awp)