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23.10.2026 15:08:36
Santhera-Aktie tiefer: Zulassungsantrag für Agamree in Südkorea eingereicht
Der Santhera-Lizenzpartner Nxera Pharma hat in Südkorea einen Zulassungsantrag für Agamree (Vamorolon) zur Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie eingereicht.
Die südkoreanische Arzneimittelbehörde MFDS hatte dem Präparat im Juni 2026 den Status als Medikament gegen eine seltene Krankheit zuerkannt und es in das beschleunigte Prüfverfahren "Global Innovative Products on Fast Track" aufgenommen. Dieses soll die Prüfdauer verkürzen und einen früheren Zugang zur Behandlung ermöglichen.
Nxera hält seit der Lizenzvereinbarung vom Januar 2026 die Exklusivrechte an Agamree für Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland. Santhera erhält Umsatz- und Meilensteinzahlungen sowie Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz in diesen Märkten.
Die Santhera-Aktie notiert im SIX-Handel zeitweise 0,14 Prozent tiefer bei 14,10 Franken.
dm/cg
Pratteln (awp)
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