Santhera-Aktie: Santhera macht sich mit Personalien fit für die Zukunft

So hat das Biopharmaunternehmen Geert Jan van Daal zum Chief Commercial Officer (CCO) und Marc Schrader zum Chief Technology Officer (CTO) ernannt. Beide werden per Anfang 2024 Mitglied der sechsköpfigen Geschäftsleitung, wie es in einem Communiqué vom Donnerstag heisst.

van Daal ist den Angaben zufolge seit acht Jahren bei Santhera tätig und hatte in dieser Zeit verschiedene leitende Funktionen im strategischen Marketing und im Vertrieb inne. Schrader kam im September 2022 als Head of Technical Development & Operations zu Santhera und hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Pharmaindustrie.

Nach der Zulassung für Agamree (Vamorolon) durch die US-Gesundheitsbehörde FDA sowie der positiven Stellungnahme des CHMP der Europäischen Arzneimittelagentur vom Oktober stehe Santhera kurz vor dem Eintritt in die kommerzielle Phase, heisst es.

Vorbehältlich der Zulassung durch die Europäische Kommission, werde man Agamree für Patienten in Europa verfügbar machen, beginnend mit Deutschland anfangs 2024. Im Rahmen einer schrittweisen Lancierung in den wichtigsten europäischen Märkten werde die Einführung in Grossbritannien und Frankreich noch im selben Jahr und in Spanien und Italien anfangs 2025 erfolgen, wird CEO Dario Eklund in der Mitteilung zitiert.

hr/uh

Pratteln (awp)