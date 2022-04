Santhera-Aktie: Santhera ernennt Shabir Hasham zum Chefmediziner und neuem Mitglied der Geschäftsleitung

Gleichzeitig wird Shabir auch Mitglied der Geschäftsleitung, teilt Santhera am Mittwoch mit. Er arbeitet seit 2015 für das Unternehmen und war in den letzten drei Jahren bei Santhera bereits als Global Development Program Lead & Global Head Medical Affairs tätig.

Er freue sich darauf, zunächst die Zulassung für das Medikament Vamorolone in den USA und später in Europa voranzutreiben, wird Shabir in der Mitteilung zitiert.

Pratteln (awp)