Santhera Pharmaceuticals Aktie 127602882 / CH1276028821
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30.04.2026 21:39:00
Santhera-Aktie rutscht ab: Ex-Idorsia-Chefin Srishti Gupta als Verwaltungsratsmitglied vorgeschlagen
Santhera schlägt der bevorstehenden Generalversammlung am 26. Mai die Wahl von Srishti Gupta in den Verwaltungsrat vor.
Gupta verfüge über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Biopharmazeutika, Gesundheit und Strategieberatung, schreibt Santhera in einem Communiqué am Donnertag. Neben ihrem Chef-Posten bei Idorsia sei sie bislang als leitende Expertin bei McKinsey sowie als Verwaltungsrätin für kommerzielle, gemeinnützige und internationale Organisationen tätig gewesen.
Da Gupta mit Novartis-CEO Vas Narasimhan verheiratet ist und wegen ihres abrupten Rücktritts, stand sie als Idorsia-Chefin verstärkt im medialen Fokus.
Die Santhera-Aktie verlor an der SIX bis Handelsschluss 5,87 Prozent auf 17,00 Franken.
Pratteln (awp)
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