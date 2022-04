Santhera Pharmaceuticals Aktie News: Santhera Pharmaceuticals tiefer

Die Santhera Pharmaceuticals-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1.8 Prozent auf 1.28 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 15'954 Punkten realisiert. Bei 1.25 CHF markierte die Santhera Pharmaceuticals-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 1.35 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Santhera Pharmaceuticals-Aktien beläuft sich auf 101'061 Stück.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Santhera Pharmaceuticals einen Verlust von -0.080 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Santhera Pharmaceuticals, ein Schweizer Spezialitätenpharmaunternehmen, ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene neuromuskuläre und pulmonale Erkrankungen mit hohem medizinischem Bedarf fokussiert. Santhera baut ein Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) Produktportfolio zur Behandlung von Patienten unabhängig von ursächlichen Mutationen, Krankheitsstadium oder Alter auf. Ein Antrag auf Marktzulassung für Puldysa® (Idebenon) wird gegenwärtig von der Europäischen Arzneimittelagentur geprüft. Ausserdem hat Santhera eine Lizenzoption auf Vamorolone, ein first-in-class entzündungshemmender Arzneimittelkandidat mit neuartigem Wirkmechanismus als Ersatz von Standard-Kortikosteroiden, welcher derzeit in einer Zulassungsstudie bei Patienten mit DMD getestet wird. Die klinische Pipeline umfasst auch Lonodelestat zur Behandlung von Mukoviszidose (CF) und anderen neutrophilen Lungenerkrankungen sowie Omigapil und einen explorativen Gentherapieansatz für kongenitale Muskeldystrophien. Santhera hat die Ex-Nordamerika-Rechte an seinem ersten zugelassenen Produkt, Raxone® (Idebenon), zur Behandlung von Leber hereditärer Optikusneuropathie (LHON) an Chiesi Group lizenziert.

Redaktion finanzen.ch