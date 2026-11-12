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12.11.2026 08:22:00
Santhera-Aktie im Fokus: Vertriebsvereinbarung mit SteinCares für Agamree unterzeichnet
Das Biopharmaunternehmen Santhera hat mit SteinCares eine Vertriebsvereinbarung für Agamree (Vamorolon) unterzeichnet.
Damit werde das internationale Vertriebsnetz auf eine Region ausgeweitet, in der rund 15'000 Menschen mit der Muskelerkrankung leben, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Zum Start werde sich SteinCares auf Brasilien konzentrieren.
Santhera werde einen prozentualen Anteil am Nettoumsatz erhalten, wie dies auch in anderen Vertriebspartnerschaften geregelt sei.
dm/ys
Pratteln (awp)
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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