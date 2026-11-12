Santhera-Aktie im Fokus: Vertriebsvereinbarung mit SteinCares für Agamree unterzeichnet

Die Partnerschaft bezieht sich auf 31 Länder in Südamerika und der Karibik zur Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie (DMD).

Damit werde das internationale Vertriebsnetz auf eine Region ausgeweitet, in der rund 15'000 Menschen mit der Muskelerkrankung leben, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Zum Start werde sich SteinCares auf Brasilien konzentrieren.

Santhera werde einen prozentualen Anteil am Nettoumsatz erhalten, wie dies auch in anderen Vertriebspartnerschaften geregelt sei.

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Pratteln (awp)