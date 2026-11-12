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12.11.2026 16:18:00
Santhera-Aktie gefragt: Vertriebsvereinbarung mit SteinCares für Agamree unterzeichnet
Das Biopharmaunternehmen Santhera hat mit SteinCares eine Vertriebsvereinbarung für Agamree (Vamorolon) unterzeichnet.
Damit werde das internationale Vertriebsnetz auf eine Region ausgeweitet, in der rund 15'000 Menschen mit der Muskelerkrankung leben, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Zum Start werde sich SteinCares auf Brasilien konzentrieren.
Santhera werde einen prozentualen Anteil am Nettoumsatz erhalten, wie dies auch in anderen Vertriebspartnerschaften geregelt sei.Die Santhera-Aktie gewinnt an der SIX am Donnerstag zeitweise 0,27 Prozent auf 14,88 Franken.
dm/ys
Pratteln (awp)
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