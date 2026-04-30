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Santhera Pharmaceuticals Aktie 127602882 / CH1276028821

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Personalie 30.04.2026 08:03:00

Santhera-Aktie: Ex-Idorsia-Chefin Srishti Gupta als Verwaltungsratsmitglied vorgeschlagen

Santhera-Aktie: Ex-Idorsia-Chefin Srishti Gupta als Verwaltungsratsmitglied vorgeschlagen

Santhera schlägt der bevorstehenden Generalversammlung am 26. Mai die Wahl von Srishti Gupta in den Verwaltungsrat vor.

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Diese war von Juli 2025 bis Mitte März 2026 die Chefin von Idorsia.

Gupta verfüge über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Biopharmazeutika, Gesundheit und Strategieberatung, schreibt Santhera in einem Communiqué am Donnertag. Neben ihrem Chef-Posten bei Idorsia sei sie bislang als leitende Expertin bei McKinsey sowie als Verwaltungsrätin für kommerzielle, gemeinnützige und internationale Organisationen tätig gewesen.

Da Gupta mit Novartis-CEO Vas Narasimhan verheiratet ist und wegen ihres abrupten Rücktritts, stand sie als Idorsia-Chefin verstärkt im medialen Fokus.

Pratteln (awp)

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Bildquelle: Keystone,Santhera Pharmceuticals

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