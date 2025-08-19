|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Golfregion
|
19.08.2025 11:15:36
Santhera-Aktie etwas schwächer: Vertriebsabkommen für Agamree geschlossen
Das Biopharmaunternehmen Santhera hat für sein Mittel Agamree ein Vertriebsabkommen mit der Firma Uniphar abgeschlossen.
Die Lieferung und der Verkauf durch Uniphar soll im ersten Quartal 2026 zunächst auf Named-Patient-Basis (namentliche Patientenbasis) beginnen, wie Santhera am Dienstag mitteilte. Ein breiterer kommerzieller Vertrieb wird demnach für Ende 2026 nach der Marktzulassung und der Preisvereinbarung erwartet. Dabei umspannt die Vereinbarung die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Kuwait, Oman und Bahrain.
Santhera erhält den Angaben zufolge einen Prozentsatz des Nettoumsatzes als Zahlung, entsprechend den bisherigen Vertriebsvereinbarungen mit dem irischen Unternehmen.
Agamree wird zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) bei Patienten ab vier Jahren eingesetzt.An der SIX zeigt sich die Santhera-Aktie zeitweise 0,72 Prozent tiefer bei 13,80 Franken.
hr/uh
Pratteln (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Santhera Pharmaceuticals AG
|
15.08.25
|Santhera-Aktie fester: Wandelanleihe von Highbridge bis zum 30. September verlängert (AWP)
|
14.08.25
|SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Aufschläge in Zürich: SPI zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Santhera-Aktie gesucht: Abkommen für den Vertrieb von Agamree in der Türkei (AWP)
|
13.08.25
|SPI-Handel aktuell: SPI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
13.08.25
|SPI-Handel aktuell: SPI liegt im Plus (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Mittwochshandel in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SPI (finanzen.ch)
|
07.08.25
|SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Santhera Pharmaceuticals AG
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTrump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: SMI und DAX etwas höher -- Asiens Börsen gespalten
Am heimischen Markt herrscht am Dienstag gute Stimmung. Der deutsche Leitindex macht am zweiten Handelstag der Woche kleine Gewinne. An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}