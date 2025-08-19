Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
19.08.2025 11:15:36

Santhera-Aktie etwas schwächer: Vertriebsabkommen für Agamree geschlossen

Santhera-Aktie etwas schwächer: Vertriebsabkommen für Agamree geschlossen

Das Biopharmaunternehmen Santhera hat für sein Mittel Agamree ein Vertriebsabkommen mit der Firma Uniphar abgeschlossen.

Santhera Pharmaceuticals
15.17 CHF 21.27%
Kaufen Verkaufen
Demnach wird das irische Unternehmen den Vertrieb und die Vermarktung des Mittels in fünf Staaten der Golfregion übernehmen.

Die Lieferung und der Verkauf durch Uniphar soll im ersten Quartal 2026 zunächst auf Named-Patient-Basis (namentliche Patientenbasis) beginnen, wie Santhera am Dienstag mitteilte. Ein breiterer kommerzieller Vertrieb wird demnach für Ende 2026 nach der Marktzulassung und der Preisvereinbarung erwartet. Dabei umspannt die Vereinbarung die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Kuwait, Oman und Bahrain.

Santhera erhält den Angaben zufolge einen Prozentsatz des Nettoumsatzes als Zahlung, entsprechend den bisherigen Vertriebsvereinbarungen mit dem irischen Unternehmen.

Agamree wird zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) bei Patienten ab vier Jahren eingesetzt.

An der SIX zeigt sich die Santhera-Aktie zeitweise 0,72 Prozent tiefer bei 13,80 Franken.

hr/uh

Pratteln (awp)

