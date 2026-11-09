SANTEC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SANTEC veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 286.54 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SANTEC ein EPS von 142.45 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 11.80 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.59 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch