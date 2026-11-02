Santander Bank Polska: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Santander Bank Polska hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 14.58 PLN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Santander Bank Polska noch ein Gewinn pro Aktie von 18.48 PLN in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Santander Bank Polska mit einem Umsatz von insgesamt 5.32 Milliarden PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.25 Milliarden PLN erwirtschaftet worden waren, um 1.42 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch