Santander-Aktie fester: Banco Santander kündigt Zwischendividende und Aktienrückkauf an

Die Bank wird eine Zwischendividende in Höhe von 0,081 Euro für das Geschäftsjahr 2023 ausschütten, was einer Steigerung um 39 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Zwischendividende wird am 2. November ausgezahlt. Das Board stimmte ausserdem der Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von rund 1,31 Milliarden Euro zu, das noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden muss.

Zudem wurde Glenn Hutchins mit Wirkung vom 1. Oktober zum stellvertretenden Vorsitzenden und führenden unabhängigen Direktor ernannt. Hutchins, der im Jahr 2022 als Non-Executive Director in das Board von Santander eintrat, wird Bruce Carnegie-Brown ersetzen, der 2024 nach mehr als neun Jahren ausscheiden wird, so das Unternehmen.

Im EURONEXT-Handel gewinnt die Santander-Aktie 3,48 Prozent auf 3,51 Euro.

MADRID (Dow Jones)