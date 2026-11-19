Santacruz Silver Mining stellte am 17.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.56 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0.280 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 214.6 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 94.81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 110.2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch